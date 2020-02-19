British Awards 2020: какими нарядами удивляли звезды на красной дорожке

18 февраля в Лондоне отгремело одно из самых ожидаемых событий страны – вручение премий British Awards 2020. Знаменитые артисты не отказались от приглашения организаторов церемонии и предстали перед камерами на красной дорожке. Как это было – смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.

Билли Айлиш, Lizzo, Элли Голдинг, Льюис Капальди, Гарри Стайлс – это далеко не весь список звезд, которые охотно пришли на торжественную церемонию награждения British Awards 2020. Светское событие прошло в Лондоне, а затем едва ли не все британские артисты предстали перед камерами. К церемонии каждый готовился раньше времени, поэтому продемонстрировал особые и несколько пикантные образы.

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Так, певица Элли Голдинг, которая ранее встречалась с принцем Гарри, решила забыть на вечер о скромности. На красной дорожке она предстала в так называемом "голом" платье от бренда Koche.

А вот Lizzo решила эпатировать на церемонии в вечернем наряде от Moschino. Пышнотелая артистка надела коричневое платье, на котором виднелась надпись "молочный шоколад". Выходку артистки с юмором восприняли ее коллеги.

Лучшая плитка шоколада,

– прокомментировала артистка.

Билли Айлиш, которая стала одной из приглашенных гостей вечера, надела костюм от Burberry.

Певец Гарри Стайлс также отличился на красной дорожке. Артист подобрал к ретро-образу ожерелье из жемчужин, которое выглядело весьма эпатажно. А вот костюм на певце был не из дешевых: его Гарри Стайлс заказал у дизайнеров Gucci.

В то же время Джой Крукс выбрала для светского события яркое желтое сари с роскошной вышивкой.

Пожаловал на церемонию British Awards 2020 и украинский певец Монатик. Он выбрал пиджак от популярного бренда Stella McCartney, укороченные брюки и блейзер. Монохромный черный образ украинский певец дополнил оригинальной шляпой Alexander Wang, которая и стала ярким акцентом в его виде.

Приглашение от организаторов премии получила и манекенщица Эбби Клэнси. Перед камерами фотографов она предстала в черном платье с пикантным разрезом на ноге.

Не менее сексуальный образ продемонстрировала Эшли Робертс из группы The Pussicat Dolls.