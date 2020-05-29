Бритни Спирс впервые за 4 года презентовала песню: трек Mood Ring поразил сеть

"Королева" американской поп-музыки Бритни Спирс, видимо, готова вернуться в шоу-бизнес. Артистка представила песню Mood Ring, которая является первой за 4 года новинкой, которую она опубликовала в сети.

Сейчас новинка от Бритни Спирс постепенно покоряет все музыкальные платформы, а тысячи меломанов уже успели прослушать лирический трек Mood Ring.

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По словам артистки, композицию она записала еще в 2016 году для японской версии альбома Glory. Музыкальную новинку артистка создала совместно с DJ Mustard, который добавил современных битов к романтическому треку. В песне Бритни Спирс описала чувства, которые испытывает человек, когда влюбляется.

Символично она представила и новую обложку пластинки Glory. Перед камерой Бритни Спирс появилась в сетчатом купальнике, который едва прикрыл ее обнаженное тело. Пикантное фото украсило и запись Mood Ring.

Слушайте новую песню Бритни Спирс – Mood Ring: видео

Что известно о творческой паузе Бритни Спирс

В апреле 2019 года Бритни Спирс внезапно отменила все свои выступления. Певица извинилась перед поклонниками и объяснила, что после того, как ее отец чуть не умер, она хочет уделить время своей семье.

Впоследствии инсайдеры рассказали, что госпитализация отца и его операция на кишечнике ошеломили Бритни Спирс. Артистка переживала нервный срыв, поэтому согласилась пройти курс психологической реабилитации. После нескольких месяцев в клинике Бритни в сопровождении бойфренда Сэма Асгари вернулась в свое имение и даже обдумывала возможность завершить музыкальную карьеру. И, вероятно, со сцены Бритни Спирс не спешит уходить, о чем свидетельствует ее новый трек.