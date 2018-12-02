Бритни Спирс – 37: самые популярные песни секс-символа "нулевых"

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Бритни Спирс
Бритни Спирс / www.gettyimages.com

В воскресенье, 2 декабря, популярная певица Бритни Спирс празднует свой день рождения. Главному секс-символу "нулевых" исполняется 37 лет.

Бритни Спирс родилась в городе Маккомб, штат Миссисипи. Ее мама Линн Айрен Бриджес, бывшая учительница в начальной школе и тренер по аэробике, отец-Джеймс Парнелл Спирс работал строителем и поваром. С 8 лет Бритни училась три года в актерской школе Professional Performing Arts School в Нью-Йорк и принимала участие в шоу "Клуб Микки Мауса" на канале "Дисней".

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Еще в начале карьеры ее называли одаренным несовершеннолетним поп-идолом последних лет и подростковой королевой рок-н-ролла. Впоследствии за сингл "Oops!... I Did It Again" Бритни попала в книгу рекордов Гиннеса.

В честь дня рождения Бритни Спирс редакция LifeStyle24 подготовила список самых известных песен певицы.

Самые популярные песни Бритни Спирс

Oops!...I Did It Again

 

Criminal

 

Gimme More

 

Womanizer

 

Hold It Against Me

 

Baby One More Time

 

Теги: LifeStyle Музыка Бритни Спирс
Источник: 24 канал
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