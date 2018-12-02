Бритни Спирс – 37: самые популярные песни секс-символа "нулевых"
В воскресенье, 2 декабря, популярная певица Бритни Спирс празднует свой день рождения. Главному секс-символу "нулевых" исполняется 37 лет.
Бритни Спирс родилась в городе Маккомб, штат Миссисипи. Ее мама Линн Айрен Бриджес, бывшая учительница в начальной школе и тренер по аэробике, отец-Джеймс Парнелл Спирс работал строителем и поваром. С 8 лет Бритни училась три года в актерской школе Professional Performing Arts School в Нью-Йорк и принимала участие в шоу "Клуб Микки Мауса" на канале "Дисней".
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Еще в начале карьеры ее называли одаренным несовершеннолетним поп-идолом последних лет и подростковой королевой рок-н-ролла. Впоследствии за сингл "Oops!... I Did It Again" Бритни попала в книгу рекордов Гиннеса.
В честь дня рождения Бритни Спирс редакция LifeStyle24 подготовила список самых известных песен певицы.
Самые популярные песни Бритни Спирс
Criminal
Gimme More
Womanizer
Hold It Against Me
Baby One More Time