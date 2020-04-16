Бритни Спирс неуклюже станцевала под песню бывшего бойфренда: видео
Американская певица Бритни Спирс, как и все американцы, самоизолировалась в собственном доме. А чтобы немного развлечься во время карантина, она записала видео танца под песню бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка.
Соответствующий ролик певица опубликовала на инстаграм-странице. Бритни Спирс в коротких шортах и топе станцевала под трек Джастина Тимберлейка Filthy. Выглядела она в кадре очень неуклюже, объяснив, что на самом деле не танцует, ей просто скучно.
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А уже в посте артистка не обошла вниманием разрыв с бывшим бойфрендом, назвав его "самым громким в мире". Бритни и Джастин встречались с 1997 по 2002 год. Пара привлекала внимание всех мировых СМИ, а после разрыва сумела сохранить дружеские отношения.
"Я знаю, что у нас был один из самых громких разрывов в мире 20 лет назад. Но этот человек – гений. Замечательная песня, Джастин Тимберлейк", – написала Бритни Спирс.
Но, получив от Джастина Тамберлейка емодзи в ответ, его бывшая девушка записала еще один ролик с зажигательными танцами. Видео Бритни Спирс натолкнули ее фанов на мысль, что артистка ностальгирует по прошлому. Однако эти предположения певица решила не комментировать.
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