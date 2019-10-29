Бритни Спирс ошеломила поклонников упражнениями из йоги: видео

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram очередное видео, на котором демонстрирует свою отличную физическую форму. В свои 37 звезда активно занимается спортом и мотивирует к совершенствованию.

Бритни Спирс неоднократно поражала 23 миллиона фолловеров своими гимнастическими способностями. Она садится на шпагат, ходит на руках и даже выполняет сальто назад. Держать себя в форме певице помогает еще и йога. Об этом пишет британское издание Mirror.

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На видео звезда выполняет несколько поз вместе со своим бойфрендом Сэмом Асгари, с которым находится в официальных отношениях около трех лет. Певица также прошлась снизу вверх на самих руках по лестнице, конечно не без поддержки любимого.

Мама двух сыновей прокомментировала, что только в Лос-Анджелесе можно заниматься упражнениями в купальнике в октябре. Аудитория оценила новые умения Бритни Спирс и оставила более 4 тысяч комментариев под опубликованным видео.

Добавим, что даже через полгода после лечения Бритни Спирс активно занимается спортом и не падает духом. Напомним, что в апреле 2019 года Бритни слишком переволновалась за здоровье отца Джейми Спирс и сама должна была пройти курс лечения в психиатрической клинике. Но впоследствии мать артистки заявила, что ее дочь насильно удерживали в больнице дольше назначенного времени и даже заставляли ее принимать наркотические препараты. По словам матери, инициатором принуждения выступил отец Спирс, из-за чего на него было подано в суд. В сентябре Джейми Спирс отказался быть опекуном своей дочери Бритни. Причиной этому, по мнению СМИ, стала не только сложная ситуация в связи с лечением артистки, но и якобы избиение одного из своих внуков – сына Бритни Спирс Шона.