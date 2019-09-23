Бритни Спирс показала полураздетое фото из спортивного зала

121 Читати новину українською
Бритни Спирс
Бритни Спирс / Instagram / @britneyspears

37-летняя Бритни Спирс возвращается к привычному ритму жизни после лечения в психиатрической больнице. Кроме появлений на светских мероприятиях и публичных выходов со своим бойфрендом, поп-певица демонстрирует интенсивные тренировки в спортивном зале.

В конце июня знаменитая певица опубликовала фото в легком летнем образе, на котором поклонники заметили неудачный фотошоп. После этого 37-летняя Бритни Спирс начала активно делиться короткими роликами со занятий спортом, а также кадрами из спортивного зала.

 В красном мини: Бритни Спирс поражает фигурой в откровенном образе – видео

На новом снимке поп-певица предстала в коротком топе и крошечных шортах, откровенно демонстрируя свои формы. Позади нее виднелись беговые дорожки и другие тренажеры. Смотря на публикации Бритни Спирс, можно заметить, что она изо всех сил пытается вернуться к предыдущей форме, ведь после выписки из психбольницы фанаты заметили ее усталый и встревоженный внешний вид.

Однако не все поклонники оценили ее откровенность с фанатами и в комментариях писали, что за такой период активных занятий спортом она могла бы привести себя в идеальную форму.

Брітні Спірс
Бритни Спирс / Instagram / @britneyspears

blog_ava
Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники
сегодня
9157
Теги: LifeStyle Бритни Спирс
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Голые" платья и пикантные декольте: какие звезды отличились на Эмми-2019
сегодня 22:25 "Голые" платья и пикантные декольте: какие звезды отличились на Эмми-2019
194
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
сегодня 18:05 Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
21496
5 фактов о легендарной Соломии Крушельницкой, которые поражают
сегодня 14:02 5 фактов о легендарной Соломии Крушельницкой, которые поражают
Юлія Михайлова 1253
Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри Африкой: главные факты
сегодня 12:48 Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри Африкой: главные факты
385
День осеннего равноденствия 2019: традиции, приметы и ритуалы
сегодня 12:03 День осеннего равноденствия 2019: традиции, приметы и ритуалы
8525
Новости
Больше новостей
Залиште відгук