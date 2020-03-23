Бритни Спирс поможет своим подписчикам в связи с пандемией коронавируса

Знаменитая американская певица Бритни Спирс решила финансово поддержать и помочь своим трем подписчикам, которые нуждаются в помощи в период пандемии коронавируса.

В своем инстаграми певица опубликовала видеообращение в котором отметила, что среди всех подписчиков, которые будут нуждаться в помощи – выберет трех и поможет тем, чем сможет.

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Такую инициативу певица перехватила от своей сестры Джейми Линн, которая стала участницей флешмоба, который побуждает артистов помогать всем людям в это трудное время.

Видеообращение Бритни Спирс: смотрите видео

Видеообращение уже набрало более 8 тысяч комментариев. Среди тех, кто просит помощи, есть и те, которые благодарят певицу за такую ​​инициативу и выражают ей свое восхищение.

Эстафету челленджа #DoYourPartChallenge артистка передала актеру Уиллу Смиту, бойфренду Сэму Ашгари и мужчине, вероятно, из личного окружения.

Звезды активно поддерживают всех, кто нуждается сейчас в помощи и жертвуют свои средства больницам. Так, супруги знаменитых актеров Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса недавно на благотворительность пожертвовали 1 миллион долларов. Более 26 миллионов гривен поступило в фонд двух благотворительных организаций – Feeding America и Food Banks Canada.

Не обошла вниманием пандемию коронавируса барбадосская певица Рианна. Она осуществила самое крупное пожертвование на нужды больниц в борьбе с коронавирусом – 5 миллионов долларов. Свои средства она распределила на 5 организаций, которые помогают медицинским учреждениям по всему миру.

Что известно о коронавирусе?Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По состоянию на 23 марта 2020 года в мире зарегистрировано 350 536 подтвержденных случаев заражения, из них 15 328 – закончились смертью. Выздоровели уже 100 165 человек.



В Украине подтверждено 73 случая заболевания COVID-19, вызванный новым коронавирусом, из них 3 – летальные, а один пациент уже выздоровел.