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Бритни Спирс празднует 20-летие культового клипа Oops!... I Did It Again: фото и видео

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Бритни Спирс / Фото: Getty Images

Известная американская певица и обладательница Грэмми Бритни Спирс отпраздновала юбилей своего легендарного клипа. Видеоработа была презентована 20 лет назад.

Бритни Спирс за время своей карьеры стала одной из самых популярных певиц. Ее песни звучат в разных уголках планеты, а видеоклипы собирают сотни тысяч просмотров на ютубе. В начале творческого пути ее называли несовершеннолетним поп-идолом последних лет и подростковой королевой рок-н-ролла.

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Синглу Oops!... I Did It Again, который попал в книгу рекордов Гиннеса, исполнилось 20 лет. По этому случаю певица поделилась с поклонниками на своей странице в инстаграме архивной фотографией с легендарных съемок.

Oops! Как быстро пролетели эти 20 лет?! Не могу в это поверить. Я помню, что красный костюм был очень "горячим", а сам танец – зажигательным!
– прокомментировала фото звезда.

Знаменитость также рассказала, что в этот день много людей вспомнили и выразили слова благодарности за эту композицию, и Бритни ответила взаимностью.

Посылаю вам свою любовь!
– написала певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

Бритни Спирс – Oops!... I Did It Again: смотрите видео онлайн

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Бритни Спирс Музыка
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