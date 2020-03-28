Бритни Спирс празднует 20-летие культового клипа Oops!... I Did It Again: фото и видео
Известная американская певица и обладательница Грэмми Бритни Спирс отпраздновала юбилей своего легендарного клипа. Видеоработа была презентована 20 лет назад.
Бритни Спирс за время своей карьеры стала одной из самых популярных певиц. Ее песни звучат в разных уголках планеты, а видеоклипы собирают сотни тысяч просмотров на ютубе. В начале творческого пути ее называли несовершеннолетним поп-идолом последних лет и подростковой королевой рок-н-ролла.
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Синглу Oops!... I Did It Again, который попал в книгу рекордов Гиннеса, исполнилось 20 лет. По этому случаю певица поделилась с поклонниками на своей странице в инстаграме архивной фотографией с легендарных съемок.
Oops! Как быстро пролетели эти 20 лет?! Не могу в это поверить. Я помню, что красный костюм был очень "горячим", а сам танец – зажигательным!
– прокомментировала фото звезда.
Знаменитость также рассказала, что в этот день много людей вспомнили и выразили слова благодарности за эту композицию, и Бритни ответила взаимностью.
Посылаю вам свою любовь!
– написала певица.
Бритни Спирс – Oops!... I Did It Again: смотрите видео онлайн
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