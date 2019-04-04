Бритни Спирс проявила желание пройти курс лечения в психиатрической больнице: детали

Американская певица и обладательница премии Грэмми Бритни Спирс на днях попала в психиатрическую больницу. Как сообщают иностранные СМИ, это было ее личное желание, поскольку она чувствует, что ее внутреннее здоровье и самочувствие должно быть лучшим.

В январе 2019 года стало известно, что 37-летняя Бритни Спирс отменила все концерты из-за проблем со здоровьем у ее отца. По ее словам, она должна была помогать ему с реабилитацией дома. Теперь, как сообщает издание TMZ, Бритни Спирс сама попала в психиатрическую больницу.

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Причиной этого стали переживания, которые вызвали стресс и тяжелое эмоциональное состояние, из-за состояния здоровья ее отца Джейми Спирс. Инсайдер рассказал, что мужчина пережил две операции на кишечнике и чуть не умер, поэтому это негативно отразилось также на здоровье Бритни Спирс.

Они очень близки. На самом деле, с ней не происходит ничего драматического. Просто она поняла, что ей нужно время, чтобы позаботиться о себе,

– поделился инсайдер.

На данный момент певица находится в психиатрической больнице "Рехаб", где пройдет курс лечения в течение месяца.