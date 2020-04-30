Бритни Спирс рассказала о пожаре в своем доме: видео

Американская певица Бритни Спирс не перестает удивлять своих поклонников в сети. Артистка ежедневно публикует странные кадры с танцами, а 29 апреля рассказала о пожаре в своем имении, который произошел задолго до карантина.

Как призналась Бритни Спирс в инстаграме, 6 месяцев назад в ее элитном доме произошел пожар, в результате которого сгорел спортивный зал со всем инвентарем. Артистка не скрывала: именно она случайно спровоцировала пожар, оставив в комнате зажженную свечу. К счастью, никто не пострадал от инцидента.

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"Сейчас я веду трансляцию со своего спортзала, в котором не была уже почти пол года, потому что случайно сожгла его. Это произошло из-за свечи: проходила мимо двери в зал, а там все в огне, и я в панике... К счастью, сработала пожарная сигнализация, и никто не пострадал. Но теперь у меня осталось только два тренажера и одно зеркало", – поделилась Бритни Спирс.

Артистка показала последствия пожара в коротком видео и добавила, что продолжает тренироваться. В основном, занятия спортом Бритни Спирс проходят на свежем воздухе. Подписчикам она показала несколько упражнений, которые помогают поддерживать спортивную форму.

Ранее артистка рассказывала, что сама проводит время карантина в поместье, без бойфренда Сэма Асгари. Поэтому разлука и занятия спортом помогли ей сбросить несколько килограммов.

"После того, как я вернулась в Луизиану несколько недель назад, нахожусь на карантине... Так что я уже тысячу лет не видела Сэма. Я даже похудела от тоски за ним. И теперь все мои шорты мне большие. Наверное, так и познается настоящая разлука", – рассказала Бритни.