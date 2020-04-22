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Бритни Спирс раздражает фанатов своими танцами: видео

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Бритни Спирс опубликовала новый танец в инстаграме / Фото из открытых источников

Популярная американская певица Бритни Спирс все чаще стала публиковать в инстаграме короткие ролики, на которых она танцует, однако фанаты ее критикуют.

Соответствующий пост Бритни Спирс разместила на инстаграм-странице, за которой следят 24 миллиона фолловеров. Сначала подписчики радовались, что их любимица после затяжной депрессии вернулась в привычное русло жизни и радует их своими публикациями.

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Находясь дома на самоизоляции во время карантина певица в очередной раз опубликовала видео, снятое в своем доме. Спирс в мини-шортах и коротком топе кружила под зажигательную музыку. Видеоролик исполнительница представила подписчикам с двумя разными фильтрами.

Часть фанатов поблагодарила ее за отличное настроение, которое она им создала, Впрочем, некоторые поклонники все же отметили, что таких танцев уже много.

"Что ты делаешь?", "Бритни, ты же только недавно это публиковала", "По-твоему это нормально?", "Бритни, прекращай, мы устали", – комментировали подписчики видео. Также они довольно часто критикуют певицу за неопрятный вид.

Недавно Бритни Спирс в коротких шортах и топе станцевала под трек Джастина Тимберлейка Filthy. Выглядела она в кадре очень неуклюже, объяснив, что на самом деле не танцует, ей просто скучно.

Отметим, что в конце зимы певица попала в больницу с переломом ноги. Она повредила плюсневую кость. Как оказалось, причиной стали танцы, которыми так страстно занимается Бритни Спирс.

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Курьезные новости Музыка поп-музыка Голливуд Бритни Спирс
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