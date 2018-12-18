Бритни Спирс снялась в рекламе своего бренда в соблазнительном боди: фото и видео

Поп-певица Бритни Спирс ошеломила поклонников сексапильным образом. Звезда предстала в новой рекламе собственного бренда духов. Соответствующие кадры появились на Instagram-странице артистки.

Бритни Спирс активно продолжает реализовывать собственные проекты, удивляя поклонников неисчерпаемым запасом энергии и идей. Так, певица анонсировала серию эффектных выступлений в Лас-Вегасе с названием Domination. Шоу стало не единственной новинкой от звезды: Бритни с восторгом презентовала новую линию собственных духов.

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Поп-дива сама стала героиней ролика, для которого примерила весьма соблазнительный наряд. Черное боди подчеркнуло стройную талию Бритни Спирс и ноги.

Смелый, провокационный, вожделенный, – с таким лозунгом звезда выпустила парфюм.

Бритни Спирс представила новую линию духов / Instagram

Стоит отметить, что зажигательная Бритни Спирс решила удивить своих поклонников: она не выбрала новогоднюю тематику, а предпочла гламурный отдых на вилле. Голубая вода и мраморные статуи добавили роскоши ее сексапильному образу.

Звезда не забыла в рекламе и о своем хобби – спорте. Перед камерой хрупкая Бритни Спирс лихо поднимает гантели и штангу, что выглядело очень эффектно. Кроме этого, в кадре появился обнаженный мужчина с идеальным рельефным телом. Поклонники певицы предположили, что это возлюбленный артистки – Сэм Асгари. В общем ролик получился очень жарким.