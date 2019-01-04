Бритни Спирс внезапно отменила концерты: известна причина

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Бритни Спирс рассказала о болезни отца
Бритни Спирс рассказала о болезни отца / www.femalefirst.co.uk

Американская поп-певица Бритни Спирс вынуждена была отменить свои выступления в США. Звезда обратилась к поклонникам с трогательной заметкой, в которой рассказала о причинах такого нелегкого решения.

По словам артистки, грандиозное шоу Domination она вынуждена отменить из-за здоровья ее отца Джами Спирса. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Теперь, когда отец Бритни находится дома, она хочет помочь ему во время длительной реабилитации.

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"Я отменяю выступления с новым шоу Domination. С нетерпением ждала этого и встречи с вами, поэтому это разбивает мне сердце... Несколько месяцев назад мой отец попал в больницу и почти умер. Мы все рады, что он таки выжил, но впереди у него еще долгий путь. Поэтому мне пришлось принять нелегкое решение, чтобы полностью сосредоточиться на моей семье", – отметила Бритни Спирс.

К заявлению артистка добавила архивное фото, на котором она позирует перед камерой рядом со своими родителями. Бритни Спирс поблагодарила за понимание и призналась, что всегда будет любить всех поклонников.

Отметим, что отец Бритни Спирс всегда поддерживал ее в судебной тяжбе с экс-супругом Кевином Федерлайном. Он даже хотел откупиться от танцора, чтобы тот больше не тревожил его дочь. Однако Кевин захотел больше и больше денег.

Теги: LifeStyle Бритни Спирс Музыка
Источник: 24 Канал
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