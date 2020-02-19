Бритни Спирс загремела в больницу с переломом ноги: подробности

Знаменитая американская певица в свои 38 лет может похвастаться изрядной физической подготовкой. Она активно занимается йогой, демонстрируя свои тренировки публично. Однако травму ноги получила из-за танцев, которые эпатажная Бритни Спирс обожает не меньше.

На своей странице в инстаграме 26-летний возлюбленный знаменитой исполнительницы, Сэм Асгари, опубликовал фото из клиники. На снимках видно, что Бритни Спирс наложили гипс. Однако парень поспешил объяснить ситуацию в подписи под трогательным совместным кадром.

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Сэм поддержал певицу в больнице после того, как она получила серьезную травму ноги. Она повредила плюсневую кость. Как оказалось, причиной стали танцы, которыми так страстно занимается Бритни Спирс. Однако влюбленные не теряют оптимизма даже в такие критические моменты.

Перелом, как правило, заживает быстрее, особенно когда ты моя девочка. Моя львица повредила плюсневую кость на ноге, делая то, что она любит больше всего – танцуя. Желаю ей скорейшего выздоровления, чтобы она могла прыгать, бегать, танцевать без отдыха,

– чувственно поддержал Сэм.

Стоит отметить, что 38-летняя Бритни Спирс по-настоящему обожает спорт. Большинство ее энергичных тренировок проходят вместе с избранником Сэмом Асгари, который является личным тренером звезды. На страницах социальных сетей довольно часто появляются видео и фото с парных занятий. Стоит отметить, что подобная открытость исполнительницы перед поклонниками вызвана обвинениями в использовании фотошопа. Еще в июне она поделилась кадром, на котором фоловеры заметили явные коррективы в фигуре знаменитости. С тех пор, чтобы доказать естественную стройность, она часто публикует свои тренировки.