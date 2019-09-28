Брижит Бардо – 85: жизненные правила секс-символа Франции 60-х годов

Брижит Бардо – это живая легенда, популярность которой можно сравнить лишь с именами настоящих див – Одри Хепбьорн, Мэрилин Монро, Софи Лорен. Актриса с белокурыми волосами и "ангельским" лицом стала секс-символом Франции в 1950-1960-х годах. Как жила француженка, которая сводила всех мужчин с ума, – читайте в материале LifeStyle 24.

Актриса, фотомодель и певица Брижит Бардо родилась в обеспеченной буржуазной семье 28 сентября 1934 года. В честь дня рождения легенды французского кино редакция LifeStyle 24 предлагает вспомнить о том, как росла будущая знаменитость, в чем ее феномен и каковы главные жизненные принципы.

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Детство "гадкого утенка" и балет



Брижит Бардо / Getty Images

В детстве Бардо имела немало комплексов из-за "неидеальной внешности". Девушка носила брекеты на зубах, очки от косоглазия и имела тусклый цвет волос. Однако с годами неправильный прикус и асимметричное лицо сделали внешность Брижит еще более уникальной. Это можно назвать естественной красотой, или шармом. Но девушка смогла превратиться в главный секс-символ без канонических идеалов красоты.



​БрижитБардо / Getty Images

Впоследствии мама будущей звезды отдала девочку в балет и приказала дома ходить со стаканом воды на голове для исправления осанки. Брижит подросла и поступила в Национальную академию танца. Идеальная хореографическая фигура и грация позже пришлись по сердцу Роже Вадиму – режиссеру и первой любви Бардо.

Темпераментная Бардо и мужчины

Бардо отдавалось любви полностью

Так, встреча с Роже Вадимом стала судьбоносной для Брижит. Когда она в юности снялась на обложку женского журнала Elle, спецвыпуск которого был посвящен теме "Дочки-матери", ее фото увидел режиссер Марк Аллегре и пригласил модель на пробы. Уже в студии Бардо познакомилась со своим первым мужем, когда ей еще не было восемнадцати лет. Девушка готова была совершить самоубийство перед родителями, если бы они не приняли ее любовь.



Роже Вадим и Брижит Бардо / Getty Images

Супруги – это соглашение, условия которого ежедневно пересматриваются и утверждаются заново,

– Брижит Бардо.

В первом браке она терпела тяжелую жизнь в тесной квартире и искала хоть какие-то роли, чтобы заработать на жизнь. Лишь после выхода фильма "... И Бог создал женщину" Брижит и Роже проснулись знаменитыми.

"... И Бог создал женщину": смотрите трейлер

Без страсти нет любви

Впоследствии любовь Роже Вадима и Брижит Бардо начало угасать. Как рассказывала женщина после их разрыва, режиссер мог бы удержать ее, если бы проявил ревность. Но этого не было и отношения стали скучными для темпераментной блондинки, которая позже вышла замуж еще три раза.



​Брижит Бардо / Getty Images

В 60-70-х годах актриса была на пике популярности, а мужчины сходили с ума из-за чувств к ней. К примеру, третий муж Гунтер Закс однажды сбросил с вертолета на виллу Бардо больше тонны роз. Также среди любовников Бардо был ливанский бизнесмен Простер Гай Пара, который выстроил в ее честь отель Byblos.

Мир тесен: в конце концов, все мы встретимся в постели,

– Брижит Бардо.



​Брижит Бардо / Getty Images

Брижит Бардо стала настоящим объектом зависти для многих женщин и источником вдохновения и идеала для мужчин.

"Нет более тяжелой работы, чем стараться выглядеть красивой с восьми утра до полуночи", – Брижит Бардо.

Икона стиля



​Брижит Бардо / Getty Images

Феномен Брижит Бардо заключался в том, что что угодно, к чему прикасалась актриса, сразу становилось популярным. Она принесла в мир моды спутанные волосы, неидеальный макияж с экстремальными стрелками и smoke eyes, смятые рубашки, джинсы и бикини. Звезда кардинально изменила каноны красоты и моды, введя новые тренды, которые остаются актуальными и по сей день.

Самой популярной в свое время стала высокая прическа "бабетта", которую после Брижит Бардо пытались повторить едва ли не все женщины.

Защита прав животных



​Брижит Бардо / Getty Images

Брижит Бардо после завершения карьеры в кино активно занялась защитой прав животных и основала фонд Fondation Brigitte Bardot.

Шуба – это кладбище. Настоящая женщина не станет носить на себе кладбище,

– заявляла знаменитость.

Добавим, актрису несколько раз штрафовали за оскорбительные высказывания. Примером является критика звезды и заявления о том, что мусульманский праздник Курбан-байрам проходит с жертвоприношениями.