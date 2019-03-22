Брижит Бардо обвинили в расизме: неожиданные подробности

Легендарную актрису Брижит Бардо, которая после завершения карьеры в кино активно занялась защитой прав животных, обвинили в расизме. Бывший секс-символ французского кинематографа назвала жителей заморской территории Франции острова Реюньон "дегенеративными дикарями" из-за традиции жертвоприношений.

Бардо написала открытое письмо местным властям, в котором раскритиковала индусов в жестоком обращении с домашним скотом и животными. Об этом сообщает издание The Telegraph.

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Брижит назвала Реюньон "дьявольским островом", а его население – "варварами и дегенератами" и "вырожденным народом", который "сохранил гены дикарей".

В ответ на слова французской легенды чиновники подали на нее в суд, а министр из заморских территорий Анник Жираржен также осудила Бардо. По ее словам, заявление Брижит является "расизмом, которому не место в публичных дебатах" и пообещала подписаться под иском префекта.

Что интересно, раньше актрису, которая является основательницей и главой фонда защиты животных "Фонд Брижит Бардо", штрафовали за оскорбительные высказывания 5 раз. Одним из примеров является критика звезды мусульманского праздника Курбан-байрам с жертвоприношениями.