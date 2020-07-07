Знаменитый актер Брэд Питт готовится к новому кинопроекту. Красавец сыграет в боевике Дэвида Леитча "Скоростной поезд" и перевоплотится в наемного убийцу. Название фильма еще не окончательное, однако проект уже утвердили и готовят к съемкам.

Что известно о новом фильме

По данным The Hollywood Reporter, сюжет написали на основе книги японского писателя Котаро Исаки. Боевик Дэвида Леитча будет наполнен зрелищными спецефктами и сценами драк.

Смотрите также Самые интересные фильмы за последние 5 лет, которые точно вас не разочаруют

В центре фильма – история о 5 наемных убийцах. В один день они получают заказы и садятся в поезд, курсирующий из Токио до Мориоки. Во время путешествия киллеры понимают, что их задачи совмещены, а добраться до конечной станции смогут не все. Поэтому игра выходит на другой уровень, ведь каждый профессиональный убийца будет бороться за собственную жизнь.

Запутанный сюжет ленты уже приковал внимание киноманов, ожидающих увидеть в главной роли Брэда Питта. К съемкам планируют приступить уже осенью 2020 года. А вот когда ожидать новинку кино в прокате, пока неизвестно.

С какими лентами сравнили "Скоростной поезд"

Сами авторы проекта не скрывают, что подобные сюжеты уже были в Голливуде. В то же время в СМИ убеждают, что этот фильм таки понравится любителям зрелищного экшна.

Ленту "Скоростной поезд" успели сравнить с двумя боевиками, которые стали культовыми. Речь идет о "Скорость" с Киану Ривзом, где главный герой пытается спасти пассажиров заминированного автобуса. На протяжении всей ленты он ведет переговоры с террористом, желающим мести.

Кроме этого, журналистам намекнули на сходство нового фильма с "Воздушный маршал". В этой ленте показали захват самолета. Поэтому в сети уже выдвинули предположение, что Брэд Питт будет бороться за жизнь пассажиров поезда.