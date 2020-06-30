Известного голливудского актера Брэда Питта впервые после развода заметили возле дома бывшей жены Анджелины Джоли в Лос-Анджелесе. Папарацци сфотографировали его на мотоцикле.

О визите Брэда в дом Анджелины говорится в издании The Daily Mail. Также в материале есть фотографии, на которых актер действительно изображен на мотоцикле.

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Как сообщает издание, в отношениях бывших влюбленных после длительных споров и конфликтов наконец наступил мир. Иногда они встречаются для того, чтобы пообщаться по воспитанию общих детей.

Напомним, в браке Питта и Джоли родилось трое детей: дочь Шайло, которой сейчас 14 лет, и двойняшки Вивьен и Нок, которые появились на свет 11 лет назад. Также звездные супруги усыновили 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса и 15-летнюю Захару.

На днях журналистам удалось зафиксировать актера возле имения бывшей жены. Очевидцы отмечают, что во время встречи они живо общались.

Говорят, что пара готовится к празднованию дня рождения Вивьен и Нока, которым 12 июля исполнится 12 лет.

Что известно о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли?

Роман между знаменитыми актерами завязался на съемочной площадке боевика "Мистер и миссис Смит" в 2005 году. Свадебная церемония влюбленных состоялась в 2014 году во Франции. У супругов родились трое детей и еще троих они усыновили. Однако после двух лет брака пара подала на развод. Судебный процесс длился до апреля 2019 года. Причиной разрыва стали разногласия Анджелины Джоли и Брэда Питта в воспитании детей.