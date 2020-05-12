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Брэд Питт или Уилл Смит: как хорошо Вы знаете актеров Голливуда

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Насколько хорошо Вы знаете актеров Голливуда: Интересный тест
Насколько хорошо Вы знаете актеров Голливуда: Интересный тест / LifeStyle 24

Ежегодно в Голливуде появляются талантливые актеры, которые стремительно покоряют киноиндустрию своими работами и заставляют говорить о себе весь мир. Журналисты LifeStyle 24 решили предложить интересный тест на знание звезд, который поможет проверить не только память, но и интуицию.

Брэд Питт или Джордж Клуни, Аль Пачино или Роберт де Ниро, Леонардо Ди Каприо или Мэтт Дэймон – эти знаменитые красавцы известны всему миру. Но сможете ли вы их различить по фото – проверьте в тесте LifeStyle 24.

Пройдите также тест: Угадайте звездную мамочку по фото ее ребенка

А чтобы результаты были объективными, мы принимали во внимание только тех актеров, которые уже успели покорить киноманов десятками своих работ.

 

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Голливуд LifeStyle Тесты Кино
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