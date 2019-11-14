"Брэд перевернул жизнь с ног на голову": Анджелина Джоли не может простить экс-мужа

Как сообщают инсайдеры Us Weekly, голливудская актриса Анджелина Джоли испытывает "горькие чувства" к своему экс-мужу Брэду Питту. Отмечается, что актер "перевернул жизнь их детей с ног на голову".

Об этом пишет издание US Weekly. Как известно, после длительного бракоразводного процесса Брэду и Анджелине не удалось сохранить отношения. Анонимный источник из окружения звезд отмечает, что Джоли до сих пор обижается на бывшего мужа.

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Также инсайдер добавил, что актеры имеют разные взгляды на совместную жизнь и Анджелина совсем не хотела официально выходить замуж за Питта, но после настояний Брэда она согласилась на это.

У Анджелины много обид на Брэда. Она думает, что он перевернул ее жизнь и жизнь детей с ног на голову... Брэд хотел, чтобы у детей была стабильность, а Анджелина оказалась поклонницей многочисленных переездов, знакомств детей с разными странами, языками,

– говорится в источнике.

Ранее 44-летняя Анджелина Джоли снялась для декабрьского выпуска Harper's Bazaar, в интервью которому рассказала о желании сменить место жительства.

"Я хотела бы жить за границей и сделаю это, как только моим детям исполнится 18 лет. Прямо сейчас я должна постоянно проживать там, где хочет жить их отец", – заявила Джоли.



Брэд Питт и Анджелина Джоли / Getty Images

Что известно о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли?Около двух лет распри между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом не стихали. Актеры никак не могли найти компромисс и окончательно расстаться. О разрыве звезды сообщили в 2016 году, а официально развелись только в апреле 2019 года.



Во время судебных процессов Брэд Питт настойчиво боролся за опеку над 3 биологическими детьми и 3 усыновленными. 55-летний актер доказывал, что Анджелина Джоли запрещает детям общаться с ним и даже контролирует их телефонные разговоры. Старшие дети неоднократно заявляли, что недоразумения между родителями надоели, из-за чего 18-летний Медокс мечтал переехать в другую страну. Заметив, как их с Брэдом Питтом скандалы влияют на психическое здоровье детей, Джоли пошла на уступки: по решению суда она позволила детям проводить время с Питтом.