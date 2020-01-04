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Брэд Питт, Брэдли Купер и другие звезды на AFI Awards 2020: яркие фото с красной дорожки

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AFI Awards 2020: Брэдли Купер и Брэд Питт / www.gettyimages.com

В Лос-Анджелесе завершилась церемония награждения в области кино – AFI Awards 2020. Событие не обошли внимание знаменитости, в частности, актеры фильма "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Какой была красная дорожка – смотрите в подборке LifeStyle 24.

Церемония вручения премий и праздничный ужин AFI Awards 2020 прошли в пятницу, 3 января. Церемония является своеобразной репетицией "Золотого глобуса", поэтому многие из номинантов пришли на мероприятие. В частности, на красной дорожке премии можно было увидеть таких знаменитых голливудских красавцев, как Брэдли Купера, Адама Драйвера, Кита Харингтона, Квентина Тарантино, Леонардо Ди Каприо, Джона Хэмма и Брэда Питта. Не обошли кинособытие и известные актрисы Сирша Ронан, Джилиан Андерсон, Маргарет Квелле, Лора Дерн и Джейми Ли Кертис.

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Звезды подготовился к мероприятию, так что сверкали перед камерами в элитном наряде. Так, Брэд Питт, который является редким гостем подобных церемоний, одел классический костюм с темной рубашкой и брендовыми очками. А вот Сирша Ронан красовалась перед журналистами и коллегами в стильном оливковом комбинезоне. В то же время культовый режиссер Квентин Тарантино решил несколько нарушить классический дресс-код: автор "Однажды в Голливуде" появился в брюках, рубашке и куртке с цветными нашивками. Как это было – смотрите в фоторепортаже LifeStyle 24.

Бред Пітт, Маргарет Квеллі та Леонардо Ді Капріо
Брэд Питт, Маргарет Квелле и Леонардо Ди Каприо / Instagram / @americanfilminstitute

Бред Пітт у розкішному костюмі
Брэд Питт в роскошном костюме/ Getty Images

Кентін Тарантіно з Рітою Морено
Кентин Тарантино с Ритой Морено / Instagram / @americanfilminstitute

Сірша Ронан
Сирша Ронан / Instagram / @saorseronan​

Телезірка Сірша Ронан з Лаурою Дерн
Телезвезда Сирша Ронан с Лаурой Дерн / Instagram / @saorseronan​

Актори Джоні Хемм та Джеймі Лі Кертіс
Актеры Джонни Хэмм и Джейми Ли Кертис/ Getty Images

Джиліан Андерсон
Джилиан Андерсон / Getty Images

Зірка
Звезда "Игры престолов" Кот Гарингтон/ Getty Images

Кейтлін Девер
Кейтлин Девер в прозрачном платье/ Getty Images

Бредлі Купер та Бред Пітт
Брэдли Купер и Брэд Питт / Getty Images

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Леонардо Ди Каприо Брэдли Купер Брэд Питт Награды Голливуд
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