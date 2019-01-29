Брэд Питт, Ди Каприо и Марго Робби в новом фильме "Однажды в Голливуде": яркие фото

Знаменитые голливудские актеры снимаются в одной из самых ожидаемых премьер 2019 года – "Однажды в Голливуде". Новые фото со съемок очаровали поклонников Брэда Питта, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Сеть взорвали новые захватывающие кадры со съемочной площадки, на которых сверкают 55-летний Брэд Питт, 44-летний Леонардо Ди Каприо и 28-летняя Марго Робби. Такой актерский состав вызвал большое обсуждение и спровоцировал еще большее ожидание киноленты, премьера которой состоится в 2019 году.

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Свежие снимки, на которых позируют оскароносный Ди Каприо, знаменитый похититель сердец Питт и королева Марго Робби, поразили своей яркостью.

По сюжету фильма, события разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. В центре внимания встает сектант Чарльз Мэнсон, убивший беременную жену известного режиссера (ее играет Робби). А Питт и Ди Каприо играют роли свидетелей этого неприятного происшествия.

В одном из своих интервью Квентин Тарантино признался, что работал над сценарием более пяти лет. Также мужчина добавил, что ему близка эта тема, потому что большую половину жизни он прожил именно в Лос-Анджелесе и в 1969 году также жил. Пусть, тогда ему было всего семь лет. Тарантино сказал, что его целью является страстно рассказать о том городе, которых больше нет.

Первые фото со съемок фильма появились в сети в июле 2018 года. А в июне 2018 года появились фотосравнения изменений имиджа, которые голливудские актеры были вынуждены сделать для фильма "Однажды в Голливуде".



Брэд Питт в фильме "Однажды в Голливуде" / Instagram / @vanityfair



Марго Робби в фильме "Однажды в Голливуде" / Instagram / @margotupdate



Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды в Голливуде" / Instagram / @vanityfair



Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды в Голливуде" / Getty Images



Марго Робби в фильме "Однажды в Голливуде" / Instagram / @vanityfair



Леонардо Ди Каприо в фильме "Одного разу в Голлівуді" / Instagram / @margotupdate