Брэд Питт и Анджелина Джоли планируют ускорить процесс развода, – СМИ

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли устали от своего семейного статуса и затяжной судебной волокиты. Поэтому знаменитости хотят ускорить окончательный развод.

Почти 3 года Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут найти общий язык в вопросах развода. Больше всего споров у пары возникало по опеке над 6 детьми. Но, как сообщают инсайдеры Page Six, после подписания соглашения о равных правах в воспитании отпрысков Джоли и Питт хотят как можно скорее развестись.

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По словам источников издания, актеры устали от своего семейного статуса, поэтому хотят положить всему конец. При этом Анджелина Джоли и Брэд Питт уже обратились к судьям с просьбой разделить процесс рассмотрения их дела на две части, чтобы можно было оформить развод. Впоследствии пара начнет переговоры по всем спорным вопросам, включая раздел имущества.

Они оба будут считаться разведенными и одинокими, но им все равно придется вести переговоры об окончательном решении суда, включая раздел имущества и опеку... Они больше не хотят быть друг для друга мужем и женой, должны идти дальше,

– рассказал инсайдер.

В конце января экс-супруги встретилось в Лос-Анджелесе. Брэд Питт и Анжелина Джоли долгое время вели переговоры в присутствии своих адвокатов, а актриса часто не сдерживала эмоций.

Главной темой для споров могло было воспитание их совместных детей: 17-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса 14-летней Захары, 12-летней Шайло, 10-летних двойняшек Вивьен и Нокс. В декабре 2018 года Анджелина Джоли и Брэд Питт подписали соглашение, согласно которому каждый получил равные права на воспитание потомства.