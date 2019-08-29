Брэд Питт и Лив Тайлер посетили фотоколл фильма "К звездам" в рамках Венецианского фестиваля

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Лив Тайлер и Брэд Питт
Лив Тайлер и Брэд Питт / Getty Images

На острове Лидо, возле Венеции, начался один и популярнейших кинофестивалей года - Венецианский кинофестиваль 2019. На красной дорожке засветилось немало звезд, среди которых голливудские актеры Брэд Питт и Лив Тайлер, которые презентовали новую картину "К звездам".

Ранее мы публиковали трейлер и писали о сюжете фильма "К звездам", в котором Брэд Питт сыграет одну из главных ролей. А сегодня, 29 августа, голливудская звезда прибыл в Италию, чтобы представить его на Венецианском фестивале 2019.

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На одном из самых ожидаемых фотоколлов засветились также Лив Тайлер, Рут Нэгга, а также режиссер бразильского-американского научно-фантастического фильма Джеймс Грей.

Бред Пітті, Лів Тайлер та інші
Лив Тайлер, Брэд Питт, Рут Нэгга и Джеймс Грей на фотоколле "К звездам" / Getty Images 

Для появления на красной дорожке Лив Тайлер выбрала пестрое платье от Stella McCartney из ее новой коллекции Resort 2020. Рут Нэгга в свою очередь отдала предпочтение золотистому комбинезону из круизной коллекции люксового бренда Louis Vuitton.

А 55-летний Брэд Питт надел темный look, состоящий из классических брюк, легкой полупрозрачной кофты и его любимого головного убора – фуражки в тон.

Лів Тайлер, Бред Пітт, Рут Негга та Джеймс Грей на фотоколі
Лив Тайлер, Брэд Питт, Рут Нэгга и Джеймс Грей на фотоколле "К звездам" / Getty Images

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Теги: LifeStyle Голливуд Брэд Питт
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