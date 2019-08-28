Брэд Питт, Катрин Денев и другие актеры на Венецианском фестивале 2019: первые фото
На итальянском острове Лидо состоялось торжественное открытие ежегодного Венецианского кинофестиваля. Случилось это 28 августа, поэтому первые голливудские гости уже успели покрасоваться на красной дорожке мероприятия.
Как известно, 76-й Венецианский кинофестиваль продлится до 7 сентября, поэтому знаменитости со всех уголков мира постепенно приобщаются к громкому событию. Согласно официальной программе, каждый день голливудские актеры и режиссеры будут представлять критикам свои работы и поборются за главный приз фестиваля – Золотого льва.
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Пока первые гости уже засветились на острове Лидо. Среди них – голливудский красавец Брэд Питт, актеры Катрин Денев, Жюльет Бинош, Дерек Бласберг, Стэйси Мартин, модели Изабели Фонтана, Кэндис Свейнпол, Эльза Хоск и другие. К кинособытию звезды готовились тщательно, поэтому многие из них привезли наполненные чемоданы с роскошными нарядами на каждый день.
Но пока все только готовятся к знаковому выходу, позируя на пляже, некоторые актеры уже успели презентовать свои киноленты. Так, открывать 76-й Венецианский кинофестиваль взялись представители фильма "Правда", которые уже приняли участие в пресс-конференции и засветились на фото. Перед камерами предстали Катрин Денев и Жюльет Бинош, которые сыграли главные роли в фильме. Актрисы демонстрировали журналистам тесную дружбу, счастливо позируя перед ними.
Как звезды готовятся к кинособытию года и уже сверкают на открытии Венецианского фестиваля 2019 – смотрите в фотоподборке.
Катрин Денев и Жульет Бинош / Фото: Getty Images
Презентация фильма "Правда" / Фото: Getty Images
Брэд Питт приехал на остров Лидо / Фото: Getty Images
Актриса Стэйси Мартин / Фото: Getty Images
Кэндис Свейнпол / Фото: Instagram / @carlomengucci
Модель Кэндис Свейнпол / Фото: Instagram / @etro
Изабели Фонатана на острове Лидо / Фото: Instagram / @isabelifontana
Эльза Хоск в Венеции / Фото: Instagram / @isabelifontana
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