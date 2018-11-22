Брэд Питт начал умолять Анджелину Джоли прекратить судебную тяжбу: неожиданные детали

Около трех лет Брэд Питт не может уладить всех судебных вопросов с экс-возлюбленной Анджелиной Джоли. больше всего споров у пары возникает из-за их 6 детей.

До рассмотрения вопроса об опеке над потомками Джоли и Питта остаются считанные дни, сообщает US Magazine. И хотя у звездного отца есть немало шансов на выигрыш, однако он все же стремится мирно уладить этот вопрос.

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Голливудский актер опасается, что от разговоров со служителями Фемиды его потомки получат психологическую травму. Затем в течение нескольких дней Брэд Питт пытается убедить Анджлину Джоли опомниться.

Он надеялся убедить Энджи, что судебное дело нанесет психологический вред детям. Что бы ни решил судья, победителей здесь не будет,

– отметил инсайдер издания.

Сейчас Анджелина Джоли не намерена уступать и настаивает на полной опеке над детьми. В то же время инсайдеры из окружения звезды отмечают, что она тоже стремится урегулировать конфликт вне зала суда. Судебное заседание же запланировано на 4 декабря, поэтому весь мир узнает, сумели ли Джоли и Питт урегулировать затяжную проблему.

Отметим, что звездные супруги Анджелины Джоли и Брэда Питта решили расстаться еще в 2016 году. Около двух лет пара решает судебные вопросы, в частности, супруги делят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьеном и Ноксом. Старший сын Мэддокс уже ранее заявил, что хочет жить с отцом. Согласно последнему решению, Джоли обязана позволить Питту видеться с потомками через день.