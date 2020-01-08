Брэд Питт остро отреагировал на предложение совместного фото с Дженнифер Энистон

Успешный американский киноактер признался прессе, что поздоровается с бывшей женой на престижной премии "Золотой глобус". Он отметил, что находится в дружеских отношениях с Дженнифер Энистон, однако от общего фото с голливудской красавицей все же отказался.

Церемония "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 6 января. На красной дорожке появились знаменитые актеры и режиссеры Голливуда. Шквал обсуждения в сети вызвало появление экс-супругов Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Они появились на мероприятии отдельно, однако знаменитостям не удалось избежать встречи.

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Так, во время престижной премии Брэд Питт пообщался с журналистами, которые поспешили поинтересоваться его личной жизнью. Их отношения с бывшей женой Дженнифер Энистон давно стали одной из самых обсуждаемых тем в сети после развода актера в 2016 году.

Чтобы развеять все подозрения о романтических отношениях между экс-любимыми, Брэд Питт признался, что считает Энистон хорошей подругой. Когда же журналисты высказали предложение сделать несколько кадров, на которых актеры позировали бы вместе, Брэд Питт был более категоричен.

Второе важнейшее воссоединение в этом году? Я понимаю... После воссоединения "Друзей", конечно,

– пошутил артист.



Брэд Питт на "Золотом глобусе" / Getty Images

Как сообщает издание TMZ, актеры действительно общались после церемонии "Золотой глобус" на праздничной вечеринке. Однако эти отношения трудно назвать чем-то большим, чем просто дружеские. Брэд Питт и Дженнифер Энистон имеют много общих друзей как в мировом кинематографе, так и в деловых кругах. А их встречи время от времени случаются, но только на публичных мероприятиях или красных дорожках.

Напомним, что для эффектного выхода Дженнифер Энистон надела чрезвычайное черное платье от Dior с открытыми плечами, пышной юбкой и длинным шлейфом.



Дженнифер Энистон на "Золотом глобусе" / Getty Images