Брэд Питт открыл интимные детали съемок фильма "Легенды осени"

Голливудский актер Брэд Питт часто рассказывает о закулисье съемок, давая возможность зрителям понять, что на самом деле процесс создания кинолент отличается от окончательного результата. На днях он вспомнил в одном из шоу курьезную и довольно интимную деталь съемок "Легенды осени".

Брэд Питт отметил, что гримеры – это лучшие друзья актеров, ведь именно от них зависит, как герой будет выглядеть в кадре. В телешоу Celebrity IOU знаменитый представитель Голливуда встретился с Джин Блэк, которая является известным мастером грима и его визажистом. Брэд Питт не скрывал: за десятки лет сотрудничества помощница стала для него как сестра. Однако некоторые воспоминания заставляют смущаться их обоих.

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Джин Блэк, которая создавала образы для Брэда Питта в 40 кинолентах, помогала ему и в военной драме "Легенды осени" (Legends of the Fall). Фильм вышел на экраны в 1994 году и до сих пор популярен в сети. Для интимной сцены гример вынуждена была замаскировать загар Брэда Питта, выровняв тон кожи на его ягодицах.

Когда дело доходит до воспоминаний об этом, мы не можем смотреть друг другу в глаза,

– рассказал Брэд Питт.



Кадр из фильма "Легенды осени"

В телешоу дизайнеры превратили гараж Джин Блэк в домик для гостей. Помогал им в этом Брэд Питт, который сказал, что обожает строить и мастерить что-то. Поэтому он охотно присоединился к проекту.

"Я считаю Джин членом своей семьи. Это одна из тех людей, которых я очень ценю много лет", – отметил Брэд Питт.