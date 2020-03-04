Брэд Питт подтолкнул Дженнифер Энистон сняться в продолжении "Друзей", – СМИ

В феврале 2020 года стало известно о том, что актеры легендарного сериала "Друзья" объединятся, чтобы сняться в специальном эпизоде. Среди главных героинь будет также знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон. Теперь в СМИ пишут, что она согласилась на съемки под влиянием Бреда Питта.

Поговаривают, что бывший муж Дженнифер, актер Брэд Питт убедил ее принять участие в съемках эпизода "Друзей". Брэд убедил екс-любовница, что сериал до сих пор интересен не только американской, но и мировой публике. Об этом говорится в издании Mirror, со ссылкой на Closer.

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Инсайдер, который предоставил эту информацию, утверждает, что именно Питт настоял на том, чтобы Энистон согласилась посетить вечеринку по случаю 25-летия "Друзей".

Дженнифер попросила у Брэда совет, когда они вместе праздновали ее день рождения в прошлом году. Он сказал, что, по его мнению, будет хорошей идеей почтить успех проекта и, что поклонники, как и прежде, высоко ценят это шоу,

– рассказал инсайдер.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что за участие в новом специальном эпизоде актеры получат гонорары в размере от 3 до 4 миллионов гривен.

Что известно о возвращении сериала "Друзья"?

О запуске специального эпизода объявили 22 февраля 2020 года. Продюсеры шоу обещают привлечь весь оригинальный актерский состав. Пока неизвестно о чем будет этот эпизод и как он будет называться, однако создатели объявили дату выхода – май 2020 года. Режиссером эксклюзивного шоу станет Бен Уинстон. Также к его команде присоединятся создатели сериала, а именно – Кевин Брайт, Марта Кауффман и Дэвид Крейн.