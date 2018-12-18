Брэд Питт празднует 55-летие: в кого влюблялся голливудский актер

18 декабря знаменитый голливудский актер Брэд Питт празднует свой день рождения. Звезде, который долгое время был завидным холостяком, исполняется 55 лет. У него было много романов и множество поклонниц, которые быстро влюблялись в голубоглазого актера, который сыграл главные роли в таких фильмах, как "Человек, который изменил все", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Троя" и много других.

В течение всей жизни Брэда Питта можно отметить лишь трех женщин, которые действительно были важны для актера.

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В честь дня рождения предлагаем вспомнить три самых больших любви в жизни Брэда Питта.

Гвинет Пэлтроу

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу / Getty Images

Роман Пэлтроу и Питта начался во время съемок фильма "Семь" в 1995 году. Впоследствии 33-летний Брэд сделал Гвинет предложение, но через 7 месяцев помолвка была расторгнута. Гвинет призналась, что была не готова к таким серьезным отношениям в 22 года.

К слову, 22 сентября 2018 года Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака.

Дженифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон / Getty Images

В 2000 году Брэд Питт впервые женился. Его женой стала звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Пару считали одной из самых идеальных и прочных в Голливуде, однако в 2005 году они развелись. Тогда еще в официальном браке с Энистон Брэд закрутил роман с коллегой по съемочной площадке фильма "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли.

Как сообщали инсайдеры западных изданий, Дженнифер выставила все вещи Питта за дверь, когда узнала о романе. Во время развода у них был лишь раздел имущества, ведь за 5 лет в браке детей у них не появилось.

Анджелина Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли / Getty Images

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт считались одной из самых эффектных пар. Отношения между Брэдом и Анджелиной быстро закрутились и уже в 2006 у них родилась первая дочь Шайло, а через два года – двойня (мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин). Впоследствии они усыновили еще троих детей.

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Однако такая семейная идиллия завершилась: в 2016 году супруги объявили о разводе. С тех пор началась ожесточенная борьба Анджелины Джоли и Брэда Питта в судах. Больше всего споров у пары возникало из-за вопроса об опеке над 6 детьми.

Лишь в начале декабря 2018 года неумолимая Анджелина Джоли решила подписать документы о совместной опеке над детьми. Как сообщает US Weekly со ссылкой на инсайдеров, Джоли полностью выполнила условия своего экс-возлюбленного, поэтому Питт может беспрепятственно видеться со своими потомками.



Брэд Питт / Getty Images

Известно, что Брэд Питт не одинок. Как сообщает издание Radar Online, Брэд Питт сейчас встречается с известной "духовной целительницей", которая известна под именем Сат Хари Халса. Станут ли отношения с новой девушкой очередной интрижкой или настоящей любовью, покажет только время.