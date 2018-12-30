Брэд Питт пригласил детей на Рождество, однако двое сыновей отказались прийти: детали

Недавно католический мир отпраздновал Рождество Христово. Однако не всем знаменитостям удалось отпраздновать его в полном составе. Экс-влюбленные Брэд Питт и Анджелина Джоли вынуждены делить время с детьми. Так, на Рождество звездный отец пригласил их к себе в гости, однако двое из потомков решили не прийти на праздничный ужин.

В полноценных семьях родители совместно организуют уютный праздник для своих детей, однако звездным экс-супругам Брэду Питту и Анджелине Джоли пришлось поделить проведение совместного времени с ними. Поскольку недавно звездным родителям наконец удалось найти компромисс в вопросе опеки над детьми: теперь Брэд Питт имеет право проводить с детьми не менее, чем 50% времени.

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Как сообщает Us Weekly, старшие приемные сыновья Анджелины Джоли и Брэда Питта отказались ехать к отцу на Рождество. 17-летний Мэдокс и 15-летний Пакс решили остаться праздновать с матерью.

Иностранные СМИ информируют, что накануне Рождества Анджелина Джоли рассказала детям о том, что Брэд Питт был против усыновления Пакса. Также в 2016 году у 55-летнего актера был конфликт с Мэдоксом на борту самолета. Вероятно, парни до сих пор держат обиду на отца.

Как сообщает источник, на встречу с Брэдом Питтом 13-летнюю Захару, 12-летнюю Шайло и 10-летних близнецов Нокса и Вивьен проводил социальный работник, который вместе с ними ночевал в доме актера.