Брэд Питт пришел на вечеринку в честь 50-летия экс-супруги Дженнифер Энистон

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Брэд Питт и Дженнифер Энистон в 2001 году
Брэд Питт и Дженнифер Энистон в 2001 году / www.gettyimages.com

11 февраля звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон празднует свое 50-летие. В честь этого актриса накануне дня рождения организовала вечеринку, на которую пригласила своего бывшего мужа Брэда Питта, с которым развелась 13 лет назад.

Среди гостей были приглашены Эллен Дедженерес, Кэти Перри, Орландо Блум, Роберт Дауни - младший, Барбра Стрейзанд, Том Форд и другие знаменитости. Об этом сообщает издание The Sun.

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Вместе с ними папарацци заметили экс-мужа Дженнифер Брэда Питта, который также приехал в отель Sunset Tower в Лос-Анджелесе, где проходило празднование.

В источнике говорится, что актер пытался остаться незамеченным: Брэд подъехал к двери отеля на внедорожнике с тонированным стеклом. Однако фотографы смогли распознать бывшего возлюбленного двух голливудских див – Энистон и Джоли.

дженніфер еністон
Дженнифер Энистон / Getty Images

Добавим, что ранее СМИ взорвались новостью о новой девушке Брэда Питта. После развода с Анджелиной Джоли актер окунулся в новые отношения с Шарлиз Терон. Отмечается, что пара уже давно знакома, однако недавно начала тайно встречаться.

Как инсайдеры рассказали изданию Hollywood Life, Дженнифер Энистон не уделяет никакого внимания своему бывшему, поскольку их любовь давно закончилось.

Сейчас Джен занята съемками и новым телевизионным проектом. Поэтому для нее Брэд – это дело прошлого и все, что он делает в своей жизни, теперь только его выбор,
– добавил инсайдер.

Что известно о браке Брэда Питта и Дженнифер Энистон?
Они поженились в 2000 году. Звезд называли самой крепкой и идеальной парой в Голливуде. Однако в 2005 году Питт и Энистон решили расстаться. Причиной этому стал роман актера с коллегой по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли. По информации СМИ, Дженнифер выставила все вещи своего возлюбленного, как только узнала об измене. В суде они согласовали только раздел имущества, ведь детей у супругов за 5 лет не было.

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Теги: LifeStyle Звездные разводы Звездные романы Брэд Питт Дженифер Энистон
Источник: 24 Канал
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