Брэд Питт признался, что не прочь помириться с Анджелиной Джоли: подробности

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Брэд Питт и Анджелина Джоли
Брэд Питт и Анджелина Джоли / Instagram / @bradpitt.lover

Анджелина Джоли и Брэд Питт были одной из самых популярных звездных супружеских пар, поэтому после их развода поклонники не теряли надежды увидеть своих кумиров помирившимися. И, кажется, у их мечты естьшанс осуществиться. 55-летний голливудский актер признался, что не против такого развития событий.

В апреле 2019 года после двухлетней судебной тяжбы, громких заявлений и скандальных деталей Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец официально развелись. Через несколько дней после того актриса сменила фамилию на девичью, а недоразумение звезд касательно детей только приобретали обороты.

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Однако после последней съемки Брэда Питта для журнала GQ взгляд на их с Джоли, казалось бы, безвыходную ситуацию несколько изменился. Звезда фильма "Однажды в Голливуде" развеял мифы о вражде и заинтриговал поклонников их пары откровенным признанием во время интервью.

На вопрос о воссоединении со своей экс-женой, с которой у них 6 совместных детей, Брэд Питт ответил коротко, но более чем понятно – он готов к примирению.

Ох, я оптимистично настроен к такой ​​возможности (примириться с Анджелиной Джоли, – LifeStyle 24). Я очень оптимистичен,
– подтвердил Брэд Питт.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт
Брэд Питт и Анджелина Джоли до развода / Instagram / @bradpitt.lover

Что известно о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли?
Около двух лет не стихали распри между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Актеры никак не могли найти компромисс и окончательно расстаться. О разрыве звезды сообщили в 2016 году, а официально развелись только в апреле 2019 года.

Во время судебных процессов Брэд Питт настойчиво боролся за опеку над 3 биологическими детьми и 3 усыновленными. 55-летний актер утверждал, что Анджелина Джоли запрещает детям общаться с ним и даже контролирует их телефонные разговоры. Дети неоднократно заявляли, что недоразумения между родителями надоели, из-за чего 18-летний Медокс мечтал переехать в другую страну. Заметив, как их с Брэдом Питтом скандалы влияют на психическое здоровье детей, Джоли пошла на уступки: по решению суда она позволила детям проводить время с Питтом.

Сразу же после официального развода актриса сменила фамилию на девичью и стала чаще появляться на публике.

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Теги: LifeStyle Звездные разводы Брэд Питт Анджелина Джоли
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