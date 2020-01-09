Брэд Питт признался, что сбежал после своего первого поцелуя

Личная жизнь голливудского актера всегда вызывала особое внимание публики. Знаменитость дал эксклюзивное интервью, в котором рассказал о своем первом поцелуе. Романтическое приключение произошло в четвертом классе и была спланировано заранее.

Брэд Питт, который на днях получил почетную награду на престижном кинопремии "Золотой глобус", был назван одним из самых выдающихся актеров 2019 года по версии издания "W Magazine". Он пообщался с журналисткой Линн Хиршберг, которой рассказал о пяти малоизвестных фактах своей биографии.

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Безусловно, один из вопросов касался личной жизни актера, о бывших отношениях которого до сих пор говорит весь мир. Голливудская звезда призналась, когда и с кем состоялся его первый поцелуй. Как выяснилось, это произошло в гараже.

Ее звали Лиза. Это произошло в гараже. Мы были в четвертом классе. Все было спланировано – мы знали, что встретимся в этом месте и сделаем это. Я переживал, ожидание было волнующим. Мы встретились, все произошло. И потом я убежал домой – это было слишком,

– вспомнил Брэд Питт.



Брэд Питт / Instagram / @wmag

Актер не скрывает, что на протяжении всей жизни легко и довольно часто влюблялся. Он даже рассказал, что у него было два выпускных вечера, ведь на тот момент его девушка училась в другой школе.

Брэд Питт также признался, что его карьера в Голливуде началась с роли, в которой он даже не имел слов. По сюжету, начинающий актер появился на экране в образе официанта и должен молча налить шампанское. Он начал импровизировать и сказал несколько фраз главным персонажам. На такую ​​выходку разъяренный режиссер отреагировал категорично, вырезав сцену из фильма.

Брэд Питт для издания "W Magazine": смотрите интервью онлайн