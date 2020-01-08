24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Брэд Питт публично пошутил со своей личной жизни: курьезное видео

83 Читати новину українською
Брэд Питт на "Золотом глобусе" / www.gettyimages.com

После объявления о разводе с Анджелиной Джоли в 2016 году Брэд Питт оказался под прицелом папарацци. Всем журналистам хотелось написать о новом романе красавца. Именно это и стало поводом для замечательного шутки на "Золотом глобусе-2020".

Как известно, церемония прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 6 января. На красной дорожке "Золотого глобуса-2020" можно было увидеть едва ли не всех престижных актеров и режиссеров Голливуда, которые поборолись за желаемую кинопремию. Не обошел вниманием мероприятие и Брэд Питт.

Важно: Золотой глобус 2020: объявлен список победителей престижной кинопремии

На событие он пришел сам, что не повлияло на неистовую поддержку во время получения статуэтки. Брэд Питт получил награду за съемки в фильме "Однажды в Голливуде". Во время своей речи актер поблагодарил Квентина Тарантино, без которого кинолента не вышла бы в свет, и коллегу Леонардо Ди Каприо. Не удержался Брэд Питт и от шутки, которая вызвала хохот в зале.

Я хотел пригласить на эту церемонию свою маму, но не смог. Ведь любую женщину, с которой я стою рядом, воспринимают, как мою любимую. И это было бы неудобно,
– пошутил Брэд Питт.

В этот момент камеры "Золотого глобуса-2020" направили на бывшую супругу актера Дженнифер Энистон. Она с улыбкой следила за речью Брэда Питта и поддерживала его. Следовательно, в сети уже подозревают, что между бывшими супругами вновь есть особые отношения.

Смотрите речь Брэда Питта на "Золотом глобусе-2020": видео

Что известно об отношениях Питта и Энистон?

Актеры познакомились на съемках популярного сериала "Друзья". В киноленте у Дженнифер Энистон была одна из главных ролей, а вот Брэд Питт только начинал свою карьеру в Голливуде. После выхода сериала пара все чаще появлялась на светских мероприятиях вместе.

Поженились актеры в 2000 году. Брэда Питта и Дженнифер Энистон называли идеальной парой в Голливуде. Однако их семейная идиллия продолжалась недолго: через 5 лет муж закрутил роман с коллегой по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли. Узнав об этом, Дженнифер Энистон быстро подала документы на развод. Расторжение брака было быстрым, ведь пара не имела совместных детей и без шума поделила имущество. В 2019 году инсайдеры заявили, что Брэд Питт до сих пор чувствует себя виноватым перед экс-возлюбленной и даже извинился перед ней на ее 50-летие.

Налет на языке: что это значит и как с ним бороться
сегодня
14218
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Голливуд Курьезные новости Дженнифер Энистон Золотой глобус Брэд Питт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 января 19:31 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 6490
7 января 16:00 10 лучших фильмов про Новый год и Рождество: яркая подборка для детей
Марта Вересюк 1981
7 января 14:20 Лучшие рождественские мультфильмы: праздничная подборка для всей семьи
Юлія Турелик 2437
6 января 19:20 Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
Квітослава Туз 3109
6 января 14:30 Василий Стус – борец за независимость Украины: биография и известные цитаты выдающегося поэта
Юлія Турелик 1094
Новости
Больше новостей
Залиште відгук