Брэд Питт публично пошутил со своей личной жизни: курьезное видео

После объявления о разводе с Анджелиной Джоли в 2016 году Брэд Питт оказался под прицелом папарацци. Всем журналистам хотелось написать о новом романе красавца. Именно это и стало поводом для замечательного шутки на "Золотом глобусе-2020".

Как известно, церемония прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 6 января. На красной дорожке "Золотого глобуса-2020" можно было увидеть едва ли не всех престижных актеров и режиссеров Голливуда, которые поборолись за желаемую кинопремию. Не обошел вниманием мероприятие и Брэд Питт.

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На событие он пришел сам, что не повлияло на неистовую поддержку во время получения статуэтки. Брэд Питт получил награду за съемки в фильме "Однажды в Голливуде". Во время своей речи актер поблагодарил Квентина Тарантино, без которого кинолента не вышла бы в свет, и коллегу Леонардо Ди Каприо. Не удержался Брэд Питт и от шутки, которая вызвала хохот в зале.

Я хотел пригласить на эту церемонию свою маму, но не смог. Ведь любую женщину, с которой я стою рядом, воспринимают, как мою любимую. И это было бы неудобно,

– пошутил Брэд Питт.

В этот момент камеры "Золотого глобуса-2020" направили на бывшую супругу актера Дженнифер Энистон. Она с улыбкой следила за речью Брэда Питта и поддерживала его. Следовательно, в сети уже подозревают, что между бывшими супругами вновь есть особые отношения.

Смотрите речь Брэда Питта на "Золотом глобусе-2020": видео

Что известно об отношениях Питта и Энистон?



Актеры познакомились на съемках популярного сериала "Друзья". В киноленте у Дженнифер Энистон была одна из главных ролей, а вот Брэд Питт только начинал свою карьеру в Голливуде. После выхода сериала пара все чаще появлялась на светских мероприятиях вместе.



Поженились актеры в 2000 году. Брэда Питта и Дженнифер Энистон называли идеальной парой в Голливуде. Однако их семейная идиллия продолжалась недолго: через 5 лет муж закрутил роман с коллегой по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли. Узнав об этом, Дженнифер Энистон быстро подала документы на развод. Расторжение брака было быстрым, ведь пара не имела совместных детей и без шума поделила имущество. В 2019 году инсайдеры заявили, что Брэд Питт до сих пор чувствует себя виноватым перед экс-возлюбленной и даже извинился перед ней на ее 50-летие.