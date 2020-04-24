Брэд Питт скрывал от Дженнифер Энистон отношения с Анджелиной Джоли: детали

Несмотря на то, что голливудские супруги разорвали отношения еще 15 лет назад, поклонники и СМИ не перестают интересоваться новыми деталями о распаде брака. Оказывается, Брэд Питт и Анджелина Джоли скрывали свои отношения от Дженнифер Энистон.

Романтические отношения бывших супругов начались в то время, когда Брэд Питт был женат на Дженнифер Энистон. Об этом долгий период никто даже не догадывался. Влюбленные тщательно скрывали свои отношения до определенного момента, передает The News.

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29 апреля 2005 года в жизни Дженнифер Энистон произошел переломный период. Именно в этот день папарацци опубликовали фотографии, на которых Анджелина и Брэд отдыхают на пляже в Кении вместе с усыновленным сыном актрисы Мэддоксом.



Отдых влюбленных в Кении

Через некоторое время, в том же году, Дженнифер Энистон и Брэд Питт официально выступили с заявлением о разводе. Актеры отметили, что различные спекуляции относительно их брака не были среди факторов, которые привели их к решению развестись. Они также дали понять прессе, что на развод не повлияла никакая третья сторона.

После того, как новость о разводе Брэда Питта и Дженифер Энистон немного утихла, на одной из церемоний в Лас-Вегасе Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о своем романе. На этой церемонии также присутствовала Дженнифер Энистон, однако им удалось не пересечься. Влюбленные намеренно избегали встречи, приехав на церемонию на несколько часов позже.



Анджелина Джоли и Брэд Питт в начале отношений

В одном из своих интервью Энистон не очень хорошо отзывалась о новой возлюбленной Питта. По ее словам, настоящая женщина не должна себя так вести, зная о том, что ее коллега женат.

Напомним, отношения бывшей супружеской пары начались на съемках фильма "Мистер и миссис Смитт" в мае 2004 года, тогда актеры перенесли свое чувство вне указаний режиссера и съемочной площадки в личную жизнь.

Через год поклонники тайной пары узнали о том, что Джоли беременна. В мае 2006 года в Намибии на свет рождается малыш влюбленных – Шайло. В 2008 году у влюбленных родились близнецы Нокс и Вивиен.



Архивное фото звездных супругов

В 2014 году пара тайно узаконила свои отношения во Франции в присутствии 22 гостей. Тогда же пара заключила жесткий брачный контракт. В случае измены, Питт должен лишиться права совместной опеки над их 6 детьми. В 2019 году супруги официально развелись.