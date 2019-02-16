Брэд Питт винит себя в поспешном разводе с Дженнифер Энистон, – СМИ

Прошло более 14 лет с тех пор, как голливудский красавец Брэд Питт развелся с Дженнифер Энистон. Однако западные СМИ узнали, что актер до сих пор переживает из-за разрыва этих отношений.

Как известно, Брэд Питт приехал на празднование дня рождения Дженнифер Энистон. Торжественную вечеринку звезда устроила 11 февраля в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе. Голливудский актер поздравил свою экс-возлюбленную и пытался покинуть заведение, не привлекая внимания. Однако в СМИ все же узнали, что Брэд Питт был на вечеринке.

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Но не только неожиданное появление актера на празднике Дженнифер Энистон поразило журналистов. По словам инсайдеров US Weekly, Брэд Питт вручил имениннице открытку и при всех ее друзьям извинился за поспешный развод. Вероятно, актер до сих пор переживает из-за разрыва и понимает, что в той ситуации был прав.

Он хотел бы более вдумчиво подойти к процессу развода. Он давно просил у Джен за это прощения, и она наконец его простила,

– рассказал инсайдер.

Звездные гости закрытой вечеринки также добавили, что никто не ожидал появления Брэда Питта на мероприятии. Поэтому все наблюдали за нежной встречей экс-супругов. После того, как Дженнифер Энистон выслушала поздравления и извинения, она мило обняла его.

Что известно о браке Брэда Питта и Дженнифер Энистон?Голливудские актеры поженились в 2000 году. Тогда Брэда Питта и Дженнифер Энистон называли идеальной звездной парой. Однако их семейная идиллия длилась недолго: в 2005 году красавец закрутил роман с коллегой по фильме "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли. Узнав об измене, Дженнифер Энистон выставила все вещи любимого из имения и подала на развод. В суде пара быстро согласовала раздел имущества, ведь в браке у них не было детей.



После разрыва Дженнифер Энистон и Брэд Питт не общались, но в сложные моменты поддерживали друг друга. Да, актер пришел на похороны своей тещи, а Джен хотела выступать в суде против заявлений Анджелины Джоли.