Брэд Питт впервые прокомментировал слухи о личной жизни после Джоли

Голливудский актер Брэд Питт уже 3 года не может поставить окончательную точку в разводе с Анджелиной Джоли. Однако это отнюдь не мешает журналистам приписывать ему все новые романы. Впервые Брэд Питт решил прокомментировать все предположения СМИ.

Актер стал звездой The New Yor Times Брэд Питт не сумел обойти вопрос о личной жизни, ведь именно эта тема каждый раз получает бешеную популярность среди читателей. Поэтому инсайдеры приписывают все новые отношения знаменитому красавцу. По последним данным, актер закрутил роман с 30-летней Алией Шокат. Однако сам Брэд Питт уверяет: это все выдумки журналистов, ведь его сердце свободно.

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"Я не избегаю ничего, но и не ищу намеренно. Не знаю, скольких женщин мне приписывали в пару за последние 2-3 года, но все эти слухи ложные. Время от времени какая-то искра вспыхивает, я чувствую влюбленность, но не уверен, что это имеет большое значение", – признался Брэд Питт.

Кроме этого, актер рассказал, что уже несколько лет не читает никаких газет или журналов. Все потому, что Брэд Питт не хочет увидеть очередную работу журналистов с использованием его имени.

В 2004 году я вообще перестал листать прессу, любую. Даже если я сижу в очереди к дантисту и на столике лежит журнал, который можно полистать, чтобы скоротать время, я не стану этого делать. Какие-то написанные вещи еще долго не выходят у тебя из головы и отнимают лишнюю энергию. Не вижу в этом смысла,

– поделился Брэд Питт.

Актер убеждает: сплетни или чрезмерная увлеченность его уже не обижают. Это раньше, когда Брэд Питт только начинал свою карьеру и имел отношения с Гвинет Пэлтроу, а потом с Дженнифер Энистон, ему было некомфортно от ажиотажа, который вызывает его появление. Однако теперь он умеет воспринимать правильно внимание и не реагирует на слухи в сети.

"Большую часть времени в 1990-ых я прятался и курил косяк. Мне было очень некомфортно от всего этого внимания людей. Позже понял, что загнал себя в тюрьму. Теперь я вышел из нее и просто живу. А люди в целом замечательные", – добавил актер.

Что известно о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли?

На протяжении 3 лет распри между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом не стихают. Актеры никак не могли найти компромисс и окончательно расстаться, хотя о разрыве сообщили еще в 2016 году. Во время судебных процессов Брэд Питт настойчиво боролся за опеку над 3 биологическими детьми и 3 усыновленными. 55-летний актер доказывал, что Анджелина Джоли запрещает детям общаться с ним и даже контролирует их телефонные разговоры. Старшие дети неоднократно заявляли, что недоразумения между родителями надоели, из-за чего 18-летний Медокс мечтал переехать в другую страну. Заметив, как их с Брэдом Питтом скандалы влияют на психическое здоровье детей, Джоли пошла на уступки: по решению суда она позволила им проводить время с Питтом.