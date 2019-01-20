Брэд Питт закрутил роман с актрисой Шарлиз Терон, – СМИ

И снова блондинка: голливудский красавец Брэд Питт закрутил роман с Шарлиз Терон. Встречаться актеры начали сразу после Рождества.

Как сообщает The Sun со ссылкой на инсайдеров, это первые серьезные отношения Брэда Питта после объявления о разводе с Анджелиной Джоли. Теперь же, когда брак с своенравной актрисой окончательно расторгнут, он полностью уделяет свое время новой пассии.

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По словам инсайдеров, Брэд Питт и Шарлиз Терон не хотели разглашать информацию о своем романе. Поэтому пара пока очень осторожна и избегает публичных мест, где могли бы быть папарацци. В то же время 12 января актеры провели вместе. Сначала Брэд Питт посетил показ фильма на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе, после чего присоединился к Шарлиз Терон в выставке ромов Шато-Мармон. В течение вечера Питт мыло обнимал актрису.

Брэд впоследствии пришел к Шато, сменил одежду и присоединился к Шарлиз в углу бара. Они выглядели действительно счастливыми,

– рассказал инсайдер.

Стоит отметить, что 55-летнего Брэда Питта и 43-летнюю Шарлиз Терон познакомил Шон Пенн. Актриса, которая была помолвлена ​​с ним, так и не пошла под венец. Поэтому, несмотря на дружбу с Пенном, Брэд Питт только общался с Шарлиз, скрывая свою симпатию к ней.

"Они почти один месяц встречаются. В течение длительного времени они были друзьями – иронически из-за Шона Пенна – но их отношения развивались", – добавил инсайдер.

Напомним, что в течение 2 лет Брэд Питт и Анджелина Джоли не могли согласовать вопрос о разводе. Больше всего споров возникало из-за опеки над их 6 детьми. После того, как актер заявил о возможной психологической травме потомков, Джоли все же позволила звездном отцу видеться с детьми. А уже в начале декабря 2018 года пара подписала соглашение о совместной опеке, согласно которому Брэд Питт и Анджелина Джоли имеют равные права в воспитании их потомков.