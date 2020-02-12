Брэд Питт заверил, что пишет свои речи самостоятельно: чьими звездными советами пользуется актер

Для голливудского актера сезон кинонаград 2020 стал особенно успешным. Во время многих престижных церемоний лауреат лучшей мужской роли второго плана отличался остроумными шутками и точными речами. Брэд Питт заверил, что автором таких памятных текстов всегда является он сам.

В этом году на кинопремии Оскар актеру все же удалось завоевать свою первую статуэтку за успешную роль второго плана в драматическом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Эту победу Брэд Питт публично посвятил своим детям, что не могло не растрогать публику.

Читайте также: Блестящий дебют: Брэд Питт получил первый Оскар

Однако чаще слова актера вызывают у зрителей слезы от смеха, ведь знаменитость уже успел отличиться превосходным чувством юмора во время многочисленных кинопремий сезона. Так, со сцены Оскара-2020 он не обошел вниманием угрозу импичмента Дональда Трампа.

Впоследствии в комментарии для издания Variety Брэд Питт заверил, что автором всех текстов является он сам. Однако каждая речь вызывает большое волнение звезды, несмотря на профессию. Именно поэтому в последнее время он руководствуется советами "очень смешных друзей". К числу помощников актер засчитал комиков Джима Джеффериса и Боба Ошека, а также режиссера и клипмейкера Дэвида Финчера.

Я всегда был очень осторожен с провозглашением речей, потому что они заставляют меня нервничать... В этом раунде я решил, что если мне нужно это сделать, стоит провести определенную реальную подготовку, попробовать освоиться. Вот и результат,

– рассказал актер.



Брэд Питт на премии Оскар-2020 / Instagram / @justjared

Во время церемонии BAFTA, состоявшейся в королевском Альберт-холле в Лондоне, коллега звезды Марго Робби озвучила шутку с записки о Brexit, выразив лишь наилучшие пожелания в "бракоразводном процессе". Кроме того актер не обошел вниманием сложение королевских обязанностей принцем Гарри и Меган Маркл, отметив, что "назовет статуэтку Гарри, она поедет с ним в США".

Со сцены премии Золотой глобус-2020 Брэд Питт отметил, что на красной дорожке появился сам, ведь каждую его спутницу на светском мероприятии принимают за новую избранницу. А наградой за лучшую мужскую роль второго плана на SAG голливудская звезда пообещал похвастаться на своем профиле Tinder.