Брэда Питта заметили возле дома бывшей жены: реакция актера

Популярный голливудский актер Брэд Питт был замечен возле дома своей бывшей жены Дженнифер Энистон. На вопрос журналиста восстановили ли они отношения, звезда фильма "Мистер и миссис Смит" ответил коротко, но весьма эмоционально.

Не прошло и месяца, как Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расстались, как он уже успел возобновить общение с еще одной своей экс-женой Дженнифер Энистон. Информация и доказательства представило иностранное издание Entertainment Tonight.

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Слухи о романе бывшего супруга взбудоражили сеть после появления Питта на дне рождения у Энистон, однако в СМИ не было никаких фактов, чтобы доказать эту информацию. Так, на днях 55-летний актер был замечен возле дома своей экс-жены и даже прокомментировал свое появление. На вопрос репортера действительно ли пара возобновила свои отношения Брэд Питт эмоционально ответил "О Боже мой!".

Что известно об отношениях Брэда Питта и Дженнифер Энистон?

Звездная пара поженилась в 2000 году и считалась одним из самых образцовых семейных пар Голливуда. Однако в их браке пустилась трещина и в 2005 году они развелись. После этого Дженнифер Энистон долго была в поисках и лишь в 2015 году вышла замуж за Джастина Теру, с которым развелась в 2018 году.



Брэд Питт в свою очередь более 10 лет находился в отношениях с Анджелиной Джоли, женившись в 2014 году. Однако через два года после узаконивания отношений они заявили о разводе, который приобрел статус скандального и длился около двух лет.