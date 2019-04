Брэдли Купер и Ирина Шейк с дочерью случайно попали в проморолик боксеров: смешное видео

Брэдли Купер вместе с женой Ириной Шейк и дочерью Леей случайно попали в кадр во время съемок реалити-шоу MTV Ex On The Beach ("Экс на пляже") на одном из пляжей Санта-Моники, Калифорния.

Во время съемок ролика с боксерскими приемами в кадр внезапно попал сперва Брэдли Купер с собаками, а затем и супермодель Ирина Шейк с дочерью. Забавным видео поделился один из участников реалити-шоу. Читайте также: На фоне слухов о романе с Гагой: счастливые Брэдли Купер и Ирина Шейк излучают любовь – фото Оператор крикнул актеру и намекнул, что у них съемки, однако Брэдли принял его за поклонника и поздоровался. После этого команде пришлось ждать, пока звездная семья выйдет из кадра, чтобы продолжить съемки. Смотрите съемки реалити-шоу MTV Ex On The Beach, где на фоне видно Брэдли Купера с семьей: