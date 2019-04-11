Брэдли Купер и Ирина Шейк с дочерью случайно попали в проморолик боксеров: смешное видео

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Брэдли Купер и Ирина Шейк
Брэдли Купер и Ирина Шейк / www.gettyimages.com

Брэдли Купер вместе с женой Ириной Шейк и дочерью Леей случайно попали в кадр во время съемок реалити-шоу MTV Ex On The Beach ("Экс на пляже") на одном из пляжей Санта-Моники, Калифорния.

Во время съемок ролика с боксерскими приемами в кадр внезапно попал сперва Брэдли Купер с собаками, а затем и супермодель Ирина Шейк с дочерью. Забавным видео поделился один из участников реалити-шоу.

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Оператор крикнул актеру и намекнул, что у них съемки, однако Брэдли принял его за поклонника и поздоровался. После этого команде пришлось ждать, пока звездная семья выйдет из кадра, чтобы продолжить съемки.

Смотрите съемки реалити-шоу MTV Ex On The Beach, где на фоне видно Брэдли Купера с семьей:

 

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Теги: Курьезные новости Голливуд Ирина Шейк Мода LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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