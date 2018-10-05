Брэдли Купер, Леди Гага, Кендрик Ламар и другие: известно, кто будет петь на Оскаре-2019

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Оскар 2019
Оскар 2019 / Коллаж: 24 канал

Скоро состоится одна из самых ожидаемых церемоний в новом году – Оскар 2019. Во время премии номинанты на "Лучшую песню" представят свои композиции и будут петь вживую прямо на сцене, где будут получать награды.

Меньше, чем через месяц в театре Долби, что в Лос-Анджелесе, состоится долгожданная церемония награждения Оскар 2019. Ежегодно в премии номинируют исполнители, чья композиция отметилась особенностью и достойна называться "Лучшей песней".

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В этом году на сцене во время церемонии награждения выступят невероятные исполнители с замечательными музыкальными композициями. Дженнифер Хадсон исполнит песню I'll flight, которая звучала в документальном фильме RBG.

Эмили Блант представит композицию The Place Where the Lost Things Go из фильма "Мэри Поппинс возвращается", в которой исполняла роль любимой няни ребятишек.

Возможно, на сцене появятся Кендрик Ламар и певица SZA с треком All the Stars из фильма "Черная пантера". Также на церемонии выступят Вилли Уотсон и Тим Блейк Нельсон с песней When a Cowboy Trades His Spurs For Wings.

Однако самым большим ожиданием является живое выступление Леди Гаги и Брэдли Купера с композицией Shallow, которая стала одним из лучших саундтреков фильма "Рождение звезды". Сторонники церемонии и музыкальные критики замерли в ожидании результатов номинации "Лучшая песня".

К слову, недавно Брэдли Купер неожиданно вышел на сцену концерта Леди Гаги. Они вместе чувственно исполнили песню Shallow под аккомпанемент фортепиано, который исполняла певица и главная героиня фильма "Рождение звезды".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

Теги: LifeStyle Леди Гага Музыка Оскар-2019
Источник: Lifestyle
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