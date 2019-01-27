Брэдли Купер неожиданно вышел на сцену во время концерта Леди Гаги: невероятное видео

После съемок фильма "Звезда родилась" (A Star Is Born) Леди Гага и Брэдли Купер пользуются большой популярностью. Так, на очередном концерте певицы ее коллега по съемочной площадке неожиданно для всех появился на сцене. Вместе дуэт исполнил легендарную песню "Shallow" из популярной киноленты.

В воскресенье, 27 января, Леди Гага давала очередной концерт для своих поклонников в Лас-Вегасе. Певица исполняла все хиты, которые записала еще до съемок в фильме "Звезда родилась" (A Star Is Born), а также популярные саундтреки к кинофильму.

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Однако самым большим сюрпризом для собравшихся на концерте и самой Леди Гаги стало появление Брэдли Купера на сцене. Голливудский актер, сыгравший любимого певицы в фильме "Звезда родилась" (A Star Is Born), вместе с ней спел песню "Shallow".

В сети появились короткие видео их выступления, которые снимали поклонники, не сдерживая своих эмоций.

Леди Гага играла на рояле, а Брэдли Купер сидел рядом с ней, крепко обнимая ее за талию. Зал безудержно аплодировал во время исполнения культовой композиции. Также на одном из роликов певица сидела у ног Брэдли Купера на полу сцены и восторженно смотрела на то, как он исполнял песню "Shallow".







Леди Гага и Брэдли Купер, который неожиданно вышел на сцену во время ее концерта / Instagram / @universal_international



Леди Гага и Брэдли Купер, который неожиданно вышел на сцену во время ее концерта / Instagram / @universal_international