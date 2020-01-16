24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Брэдли Купера заподозрили в новом романе с известной актрисой

15 Читати новину українською
Брэдли Купер и Ана де Армас / Колаж LifeStyle 24

После развода с Ириной Шейк актеру приписывали романтические отношения с эпатажной певицей Леди Гагой, которая была партнершей актера в фильме "Рождение звезды". Однако слухи о романе опровергли сами звезды. С тех пор сердце Брэдли Купера принадлежало только дочери Леи. Однако на роль избранницы голливудской знаменитости претендует "девушка Бонда" Ана де Армас.

В июне прошлого года Голливуд всколыхнула новость о разводе актера с супермоделью Ириной Шейк. Вместе образцовые супруги воспитывали дочь Лею, которая после развода родителей поровну проводит время с папой и мамой в Нью-Йорке. Брэдли Купер отказывается говорить о личной жизни с журналистами, однако очевидцам удалось заметить новое романтическое увлечение актера.

Читайте также: Брэд Питт признался, что Брэдли Купер спас его от алкогольной зависимости

Предполагают, что девушкой, которой удалось заполонить сердце Брэдли Купера, стала 31-летняя кубинская киноактриса Ана де Армас. Вместе их заметили на торжественном завтраке Американского института киноискусства в Беверли-Хиллз. По словам инсайдеров, актеры мило общались и флиртовали друг с другом.

Они достаточно долго разговаривали в вестибюле гостиницы. И не казалось, что они куда-то спешат. Брэдли был очень увлечен Аной, а она много смеялась. Очевидно, что между ними есть химия,
– сообщили очевидцы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ana de Armas (@anadearmasru)

Заметим, что вместе с Аной де Армас Брэдли Купер снимался в фильме "Парни со стволами", который вышел на экраны в 2016 году. Тогда девушка была разведена после двух лет брака с испанским актером Марком Клотетом.

Что известно о разводе Ирины Шейк и Брэдли Купера?
Ирина и Брэдли считались идеальной парой, ведь каждый раз они демонстрировали особые чувства. Впервые о разладе в их отношениях заговорили после выступления актера со своей коллегой по фильму "Рождение звезды" Леди Гагой. Во время Оскара знаменитости откровенно флиртовали, в то время как Ирина Шейк и Глория Кампано были в зале. Однако певица поспешила опровергнуть все слухи о романе, назвав это созданным образом.

Позже инсайдеры рассказали, что Ирина и Брэдли решили разойтись еще в конце 2018 года. Однако актер попросил перенести это, чтобы не отвлекать внимание СМИ и поклонников от его дебютной продюсерской работы – фильма "Рождение звезды". Поэтому только после огромного успеха киноленты Ирина Шейк забрала свои вещи из квартиры любимого и переехала в собственную квартиру. Дочь Лею модель забрала с собой.

Легализация игорного бизнеса: Рада приняла законопроект в первом чтении
сегодня
1881
Автор: Марина Джура
Теги: Звездные романы Новости LifeStyle Брэдли Купер Голливуд LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:24 Кейт Мосс празднует день рождение: 5 обложек глянцев с супермоделью
Марта Вересюк 390
сегодня 09:26 Всемирный день The Beatles: малоизвестные факты о группе, которые следует знать
2219
15 января 19:32 "Под водой": на дне океана с Кристен Стюарт
Юлія Ліпенцева 154
15 января 11:49 6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
Квітослава Туз 99138
14 января 13:49 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 14416
Новости
Больше новостей
Залиште відгук