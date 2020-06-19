Популярная украинская певица Ирина Федишин вместе с семьей отправилась на отдых в Карпаты. Звезда решила покататься на велосипеде среди гор.

Ирина Федишин не прекращает делиться с поклонниками яркими фотографиями. На личной странице в инстаграме она распространила серию кадров с велопрогулки в Славском, недалеко от Львова.

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Для активного отдыха на свежем воздухе артистка выбрала спортивные штаны яркого цвета фуксии с надписью сбоку и черный топ. Соединила такой наряд с кроссовками красного цвета. На спине у знаменитости был красный рюкзак. Волосы она собрала назад, оставив только две пряди, которые спадали на лицо. Дополнила образ солнцезащитными очками.

Ирина сделала несколько фотографий солнечного летнего дня на фоне невероятно красивой природы. На ее лице неизменно сияет улыбка, которая излучает только положительные эмоции.

По-настоящему каталась еще в детстве. Однажды упала: зеленка, йод, слезы. И все зажило и забылось. Теперь с улыбкой вспоминаю тот случай. Сегодня хорошо покаталась. Даже не ожидала, что будут такие крутые эмоции,

– рассказала Федишин.



Ирина Федишин в брюках цвета фуксии и черном топе / Instagram / @irynafedyshyn



Ирина Федишин в Карпатах / Instagram / @irynafedyshyn



Ирина Федишин на велосипеде / Instagram / @irynafedyshyn