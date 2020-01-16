Брюки со змеиным принтом: стритстайл-образ от Беллы Хадид
Одна из самых знаменитых моделей современности продемонстрировала роскошный образ на улицах Парижа. Красавица, которая собственным стилем диктует модные тренды, появилась в брюках с желтой кожи со змеиным принтом и эпатажными аксессуарами.
23-летняя американская модель отправилась во французскую столицу, чтобы стать гостьей на показах Недели мужской моды. Девушка, которая обладает неоспоримым стилем и вкусом в одежде, поражает в обычной жизни своими роскошными образами не меньше, чем на легендарных подиумах.
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Судя по всему, главным элементом нарядов, которые звезда прихватила с собой в Париж, стала кожа, на которой она акцентирует уже второй день подряд. Так, вчера свой выход в свет Белла Хадид осуществила в кожаных штанах из желтого питона и с мисивнимы металлическими застежками от Leo, которые соединила с белым топом. Модель набросила легкую куртку кремового оттенка, которая гармонично сочеталась с кроссовками.
Для довершения образа знаменитость выбрала коричневую замшевую сумку, очки и аксессуары от мировых домов мод: кольцо в форме губ от британского дизайнера и объемную цепочку от Louis Vuitton.
Модель Белла Хадид в Париже / Getty Images
Не меньший шквал обсуждения в сети вызвал и предыдущий выход Беллы Хадид. Она появилась в коричневой кожаной куртке в стиле 90-х и широких черных брюках.
Модель Белла Хадид в Париже / Getty Images
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