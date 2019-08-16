Брюнетка Меган Маркл или рыжеволосый принц Гарри: известно, на кого похож сын супругов Арчи

Еще до родов герцогини Сассекской поклонники пытались угадать, на кого из родителей будет похож будущий ребенок. Впоследствии Меган Маркл родила сына утром 6 мая, которого супруги назвали Арчи Харрисон, однако на фото, которые появляются в сети, сложно спрогнозировать внешность малыша. Зато инсайдеры из близкого окружения королевской семьи таки раскрыли некоторые интересные подробности.

Так, Меган и Гарри впервые показали малыша через 2 дня после родов. Тогда на вопрос журналистов супруги не смоглисразу ответить, на кого больше похож мальчик.

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Однако после рождения Арчи прошло 3 месяца, и инсайдер из королевского окружения сообщил, что малыш унаследовал цвет волос от своего папы – рыжеволосого принца Гарри. Как пишет издание The Sun, мальчик уже имеет "пучки рыжих волос".

Он счастливый малыш. У него красивые, пухлые ножки и рыжеватые волосы на голове. Он действительно замечательный,

– рассказал инсайдер.



Меган Маркл и принц Гарри с новорожденным Арчи / Getty Images

Добавим, во время беременности Меган Маркл американский художник Джо Маллинс попытался предугадать внешность будущего ребенка и составил вероятный портрет первенца герцога и герцогини Сассекских на основе их фотографий и собственных набросков.

По мнению художника было так: если первенцем окажется мальчик, то он будет иметь светлое каштановые волосы и голубые глаза, как у принца Гарри. Но если у пары родилась бы дочь, то она была бы больше похожа на Меган Маркл: брюнеткой с карими глазами. Угадал ли мужчина внешность Арчи Харрисона – будет известно лишь со временем, ведь дети быстро растут и, соответственно, меняются.



Джо Маллинс нарисовал, как могут выглядеть дети Меган и Гарри / The Daily Mail