Брюнетки выбирают горячие оттенки: Приянка Чопра продемонстрировала два ярких образа

37-летняя модель и актриса Приянка Чопра приготовила для своих поклонников взрывную премьеру фильма, с презентацией которого путешествует по городам Индии. Во время промо-тура знаменитость продемонстрировала не один стильный наряд.

Победительница конкурса "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра, которая построила успешную карьеру в кино и fashion-индустрии, готова представить своим поклонникам новый фильм под названием The Sky Is Pink (в переводе "Небо розовое", – LifeStyle 24). В индийской ленте звезда сыграет главную роль вместе с Фарханом Ахтаром.

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Премьера картины на индийском языке хинди состоится уже 11 октября, поэтому актеры, которым достались главные роли активно презентуют свою работу в крупных городах. Так, на одной из встреч в рамках промо-тура Приянка Чопра показала желтое платье ассиметричного кроя и с пикантным разрезом на юбке от американского модельера Christain Siriano. Яркий оттенок подчеркнул смуглость 37-летней Приянка Чопра.



Приянка Чопра / Instagram / @nplegacy

На следующий день индийская знаменитость предстала перед публикой в оранжевом платье с обнаженными плечами и фактурными деталями на лифе от британского дизайнера Safiya. Второй яркий образ завершили бежевые туфли-лодочки.



Приянка Чопра / Instagram / @nplegacy