Брюс Уиллис отпраздновал День матери с Деми Мур и второй женой: фото

Американскому киноактеру удалось не только сохранить теплые отношения с бывшей женой Деми Мур, но и познакомить свою нынешнюю избранницу с бывшей. Семьи Брюса Уиллиса ладят так хорошо, что вместе отмечают семейные праздники. Так, они провели День матери в полном составе.

Несколько дней назад нынешняя жена Брюса Уиллиса воссоединилась с любимым в доме его бывшей. Эмма Хеминг-Уиллис приехала из Лос-Анджелеса в штат Айдахо с двумя дочерьми и, похоже, не спешит разлучать мужа с первой семьей. Деми Мур опубликовала в инстаграме фото, на котором семьи отдыхают вместе по случаю Дня матери.

К теме Жена Брюса Уиллиса воссоединилась с любимым в доме его бывшей Деми Мур: фото

Знаменитости проводят карантин подальше от мегаполисов и наслаждаются отдыхом на природе. Судя по кадрам, которые появляются в сети, Деми Мур и Эмма Хеминг-Уиллис таки сумели подружиться, а между семьями царит настоящая идиллия. На фотографии позируют бывшая и нынешняя жены Брюса Уиллиса с его пятью дочерьми – 8-летней Мэйбел и 6-летней Эвелин от второго брака и 31-летней Румер, 28-летней Скаут и 26-летней Талулой.

Благодарна, что сегодня (и каждый день) с семьей,

– прокомментировала Деми Мур.

Между тем 41-летняя британская актриса и модель Эмма Хеминг-Уиллис в инстаграм-профиле подробнее рассказала, как прошел это праздник для нее. Дети и муж поздравили ее утренним кофе в кровать, а впоследствии в полном составе семьи отправились на прогулку в лес. Они не только насладились природой, но и собрали немало грибов. В свою очередь Эмма показала фото, на котором предстала только ее семья возле ретроавтомобиля.